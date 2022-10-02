Военнослужащие ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 02 октября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber Военнослужащие ВС РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 100 украинских военных на Купянском направлении Минобороны РФ

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Российские военные нанесли ракетные удары по районам сосредоточения 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ на Купянском направлении, в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области. Информацию об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

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В результате ударов противник потерял свыше 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники, подчеркнули в ведомстве.

Российские средств противовоздушной обороны за сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ольгинка, Новопетриковка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Садок, Борозенское, Старица, Шевченковка и Осокоровка Херсонской области.

В районах Новой Каховки, Берислава, Веселого и Брилевки Херсонской области российские военные уничтожили в воздухе 22 снаряда американской РСЗО HIMARS. Кроме того, над Брилевкой сбили украинскую баллистическую ракету «Точка-У».

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