«На благо Луганска». Офицер ЛНР пообещал скорый запуск комбината «Азот»

Предприятие «Азот» в Северодонецке практически на пострадало и в скором времени сможет начать работу на благо Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Предприятие „Азот“, при всех тех боевых событиях, которые происходили, практически не пострадало. <…> Это означает, что данное предприятие скоро заработает на благосостояние Луганской Народной Республики», — сказал представитель ЛНР.

Ранее посол ЛНР в России Родин Мирошник сообщил, что с комбината «Азот» в Северодонецке эвакуировали всех находившихся там гражданских лиц. Предприятие полностью взято под контроль ВС РФ и вооружёнными формированиями ЛНР.

При этом Мирошник не исключил, что часть граждан останутся на территории предприятия, поскольку им в настоящее время просто негде жить. Силы ЛНР доставили им еду, воду, медикаменты.

При этом более 500 человек уже покинули промзону. Их отвезли в распределительный пункт, который находится в Старобельске.