СМИ Украины выдали декорации к фильму за российскую технику | 360°

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СМИ Украины выдали декорации к фильму за российскую технику

УНИАН выдало фото муляжа со съемок военного фильма за подбитый российский танк

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Украинское информационное агентство УНИАН предприняло попытку выдать декорации к пропагандистскому фильму за уничтоженную технику российской армии, сообщило РИА «Новости».

«На Бирлин. Диды ваевале» — с такой подписью УНИАН опубликовало в своем Telegram-канале фотографию, на которой запечатлена якобы подбитая гусеничная машина. При этом надпись специально была нанесена с ошибками

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Спустя время в агентстве объяснили, что выложили снимок декорации, которую заготовили для фильма. Речь идет о кино, съемки которого сейчас проходят в Харьковской области.

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В качестве доказательства УНИАН опубликовали видео со съемочной площадки. На кадрах видно, как режиссер дает команду «мотор».

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что последнее время на Украину льется «золотой оружейный дождь», состоящий из западного вооружения.

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