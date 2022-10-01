«Мы ждали». Жительница Мариуполя не смогла сдержать слез, узнав о воссоединении с Россией | 360°

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«Мы ждали». Жительница Мариуполя не смогла сдержать слез, узнав о воссоединении с Россией

Жительница Мариуполя не смогла сдержать слез, узнав о воссоединении с Россией

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Жители Мариуполя с нетерпением ждали момента подписания договора о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России. Корреспондент «360» пообщалась с людьми и узнала, что они чувствовали во время трансляции церемонии.

«Ура! Это большое счастье для нас и большая радость. Мы ждали», — сказала жительница Мариуполя Елена.

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После этих слов женщина не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она также рассказала, что во время одного из обстрелов получила ранение осколком снаряда.

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Еще один житель города узнал о присоединении ДНР к России по радио. Моряк и ветеран труда Юрий Серпуховитин заявил, что родился на Украине, но всегда был с Россией.

«Так я всегда был в России», — ответил мужчина на вопрос, рад ли он присоединению региона к стране.

Референдумы по вопросу воссоединения с Россией проходили в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. После завершения голосования главы регионов отправились в Москву на церемонию подписания договоров. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донбасс ждал долгие восемь лет, чтобы наконец вернуться домой.

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Референдумы о присоединении к России

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