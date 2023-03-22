Эксклюзив 22 марта 2023, 02:33 «Мы вне политики». Командир медицинского взвода рассказала о работе на передовой Командир медицинского взвода с позывным Лера рассказала о работе на передовой СВО

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Корреспондент «360» Елена Кононова побывала в Донецке, где пообщалась с командиром медицинского взвода с позывным Лера. Она узнала личную историю о том, в каких условиях приходится работать военным медикам.

Съемки проходили в «буханке», на которой недавно вывозили тяжелораненых бойцов. Командир медвзвода отметила, что всех удалось довезти живыми. По ее словам, раненые стремятся вернуться на передовую и просят отвезти их назад. Первую помощь врачи оказывают прямо в машине, скачущей по кочкам и колдобинам.

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«Когда тяжелый, загрузили сюда, и летим сразу в больницу. И по ходу, как мы летим, мы делаем все. Накладываем повязки. Меняем. Жгуты перекладываем, пропускаем, колем, капаем, все в этой „буханке“», — рассказала Лера.

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На передовой бойцы оказывают помощь себе и товарищам. Их эвакуируют в безопасную точку, где их перехватывают медики. Потом везут до другой точки, где их ждет «буханка», пояснила командир медвзвода.

«Когда погибают гражданские, дети, это очень страшно, злость есть. Но мы медики, мы — вне границ. Мы вне политики. Мы оказываем помощь», — подчеркнула Лера.

Она рассказала, что были у них и раненые украинские военные, некоторые оказались агрессивно настроены. Она предположила, что они под тяжелыми наркотиками и вообще не понимают, что с ними произошло. Им тоже оказывают медицинскую помощь.

На складе «Доброе дело» медики получают гуманитарную медицинскую помощь. Вывозят все по ночам, потому что днем такой возможности нет. Лера призналась, что не спит по ночам уже больше месяца. Женщина рассказала, как попала на линию фронта.

«Ну, с 2014 года <…>. При первой бомбежке нашего поселка прибежала на блокпост и так и осталась с ребятами. Постоянно с ними. [Называют] мама Лера», — поделилась собеседница.