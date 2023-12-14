14 декабря 2023, 12:00
«Мы так не можем». Маневры российских военных шокировали ВСУ
Командир ВСУ: Россия превзошла Украину по количеству FPV-беспилотников
Российская армия превзошла украинские силы по числу задействованных FPV-беспилотников в зоне специальной операции. Об этом газете Newsweek сообщил командир одного из подразделений ВСУ.
По его словам, в настоящее время украинские военные способны запускать один такой дрон лишь в ключевых точках на юге и востоке страны, тогда как ВС России в состоянии совершать до семи вылетов.
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«Беспилотники со стороны России могут спокойно залетать в наше воздушное пространство и искать там цели для ударов. Мы так сейчас делать не можем. Сейчас ВСУ запускают дрон, только если у него уже есть конкретная цель», — сказал командир подразделения ВСУ.
Ранее генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос отметил, что силы ВС России серьезно увеличили число вылетов дронов на передовой. Также он отмечал эффективную работу российских средств радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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