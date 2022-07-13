Сам факт нахождения в Мариуполе агитационного плаката для школьников с украинскими Ростовом-на-Дону, Белгородом и Воронежем не является чем-то удивительным. Дело в том, что создатели этой страны изначально закладывали в нее конфликтную составляющую. Однако такие аппетиты Украины приведут ее к неминуемой гибели. Таким мнением с «360» поделился заместитель министра информации ДНР, представитель информационного отдела Штаба территориальной обороны ДНР Артем Ольхин.

Далее — прямая речь.

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Концепция великой Украины

Материалы с картами о якобы существовавшей когда-то великой Украины уходят корнями достаточно далеко. Как минимум, в конец XIX века. Это — не новодел современного киевского режима. Еще у Украинских сечевых стрельцов в годы Первой мировой была песня со строкой: «Прогоним румын, мадяр и ляхов, за Волгу прогоном проклятых москалей». Получается, соседи от «великой и прекрасной Украины» должны «получить по серьгам» и поделиться территорией.

Это — концепция так называемой великой Украины, которую в свое время педалировал Дмитрий Донцов (теоретик украинского национализма — прим. ред.). На нее же намекал Михаил Грушевский (украинский и советский историк, общественный и политический деятель, революционер — прим. ред.) в своих работах, когда фабриковал «Историю Руси-Украины», а потом «Украины-Руси» Артем Ольхин

Все это для них — нормальная политическая практика. Для тех, кто искренне верит в идею политического украинства в том виде, в котором ее охарактеризовал и описал историк Николай Ульянов.

Источник фото: РИА «Новости»

Что касается намерений отобрать эти территории у России, мы видим, что это подтверждается, в том числе и обстрелами. Кого они только не обстреливали: и Курская область, и Белгородская, и в Брянск прилетало. Это — нормальная практика.

Концепт современного украинства формировали немецкая и австро-венгерская разведки еще в начале XX века. В итоге сейчас мы решаем отсроченную на 100 лет проблему, которая сформировалась еще в 1917 году в виде попыток сделать незалежную (независимую — прим. ред.) Украину Артем Ольхин

Если бы Ленин не закрепил ее указами о формировании СССР в таком виде, в каком он был сформирован (в виде братских республик — прим. ред.), а не в виде унитарного государства как предлагал Сталин, то и проблемы бы этой не было.

Возврат в общерусское пространство

Те, кто формировал идею политического украинства и прилагал усилия, чтобы оно появилось, специально вкладывали туда конфликтные концепты.

Им нужна была почва для того, чтобы украинцы или те, кто считают себя таковыми, были готовы к боевым действиям против России Артем Ольхин

Потому что чем больше мы здесь убиваем друг друга, тем больше это нравится нашим политическим оппонентам. Они получают от этого удовольствие и моральное удовлетворение, а главное — политическую и экономическую выгоду.

Источник фото: РИА «Новости»

Спецоперацию надо завершать победой и разгромом украинства и обратной интеграцией конгломерата русских людей, живущих в безобразии под названием «Украина» в общерусское пространство.

Свидетели демонтажа

Почему Европа и Польша не обращают внимание на это безумие? Просто «ничего личного, только бизнес». Все это им выгодно. Если они простили им Волынскую резню (уничтожение представителями УПА* этнических поляков на Западной Украине в годы ВОВ), то какие-то эфемерные планы на формирование земель Украины, в том числе, и из кусков России — «почему бы и нет». Лишь бы только те, кто эту идею носят, были готовы убивать русских. За скобками остается «вроде бы как так и надо».

На самом деле, эта практика порочная и больная. Ничего хорошего самой Украине она не сулит Артем Ольхин

Источник фото: РИА «Новости»

Если бы этот концепт не был зашит в идею существования Украины, ей было бы легче и проще. Может быть, она бы дольше просуществовала. А так — мы свидетели ее окончательного демонтажа.

*Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в России украинская экстремистская организация.