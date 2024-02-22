Эксклюзив 22 февраля 2024, 21:32 «Мы победим». «Чистая линия» поставила военным в Донбасс квадроциклы и внедорожники Компания «Чистая линия» поставила бойцам в Донбассе квадроциклы и внедорожники

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В города Донбасса прибыла колонна новой техники. В ней — партия внедорожников и квадроциклов. Неоценимую помощь российским бойцам отправила компания «Чистая линия».

Русский мир противостоял фашизму

«Обычно я приезжал сюда с мороженым для детей, в этот раз мы привезли технику от компании „Чистая линия“ для наших силовых подразделений, чтобы ускорить день победы, чтобы вот эта техника служила нашим ребятам в их сложной и очень нужной работе», — рассказал вице-президент «Чистой линии» Армен Бениаминов.

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Технику привезли в Луганск, Дебальцево и Донецк. В каждом из городов Донбасса внедорожники и квадроциклы встретили бойцы ВС России. Так «Чистая линия» поздравила подразделения силовых ведомств страны с Днем защитника Отечества.

Вы здесь на передовой, мы там в тылу, мы производственники, бизнесмены вместе с вами, друзья. Армен Бениаминов вице-президент «Чистой линии»

Бениаминов напомнил, как 80 лет назад отцы и деды современных бойцов в этих же местах боролись с фашистами.

«Боролись русские, армяне, грузины и узбеки, таджики, киргизы, все. Весь русский мир противостоял фашизму. Мы вместе с вами, мы все вместе, вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и мы уверены, что победа будет за нами», — подчеркнул вице-президент компании.

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Помощь приближает к победе

По случаю 23 Февраля Бениаминов пожелал российским военнослужащим здоровья, счастья и благополучия.

«Ваша помощь приближает нас к победе, мы победим», — сказал один из бойцов.

Перед отправкой в Донбасс технику освятил отец Алексей. Священнослужитель передал военным благословление и пожелание скорейшей победы.

«Мы с вами совершили чиносвещение автомобилей и спросили у Господа благословения на то, чтобы Господь послал ангела-хранителя, чтобы все наши воины, которые будут использовать эту технику в местах специальной военной операции, были богом хранимы, чтобы Господь защищал их от всего», — отметил Алексей.

В «Чистой линии» выразили уверенность, это далеко не последняя поездка в новые регионы. Компания и дальше будет поддерживать бойцов ВС России.