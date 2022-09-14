«Мы нигде и никогда не отступали». Кадыров рассказал о тонкой тактике российской армии | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 17:48 Поделиться Telegram

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Viber «Мы нигде и никогда не отступали». Кадыров рассказал о тонкой тактике российской армии Глава Чечни Кадыров: российские военные никогда и нигде не отступали РИА "Новости"

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Российские войска используют в ходе спецоперации более тонкую тактику, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что подразделения ВС РФ нигде и никогда не отступали.

«Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд. Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что ВСУ действуют как раз иначе и позволяют себе такие действия — стреляют даже по своим. Отсюда и различия в тактике, пояснил политик.

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«Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам», — подчеркнул он.

Кадыров пояснил, что для уничтожения противника нужно растягивать его силы, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армии, по его словам, прекрасно комбинирует все эти методы.

«В нашем большом государстве каждый может внести свою лепту: помочь добровольцам или же стать им, помочь восстанавливать мирную жизнь или хотя бы подбадривать наших бесстрашных бойцов в интернете», — заключил глава Чечни.

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