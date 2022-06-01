Военнослужащие украинской армии стали чаще складывать оружие перед Вооруженными силами (ВС) России. Видеоинтервью с ними поделилось Минобороны. Пленные солдаты ВСУ рассказали, что их насильно призывали в армию, а служащие ВС России проявили хорошо отношение к сдавшимся.

Один из пленных позвонил родным. Он сказал, что к нему хорошо относятся и попросил не переживать за него. Также военнопленный отметил, что в украинской армии военнослужащих абсолютно не ценят.

«Мы — мясо. Наши не умеют воевать. А тут оказались добрейшие люди, не то, что мои. Макарон дали с мясом. Сказали, что отпустят домой после окончания спецоперации. Наши люди — звери, а эти добрые», — сказал он.

Другой военнопленный рассказал, что в ряды ВСУ призывают насильно. Сначала ему позвонили по телефону и потребовали явиться в военкомат. Еще через три дня мужчина получил повестку. После этого он пришел в военкомат. По его словам, там ему «и угрожали, и просто профилактические беседы вели». Также он рассказал, как попал в зону спецоперации.

«Нас просто ночью вывезли в одно село, где пересадили на поезд, и просто повезли на поезде. Мы уже вовремя поездки стали понимать, что нас везут в Донецкую или Луганскую [республики]», — сообщил военнослужащий.

По его словам его сослуживцам на фронте приходится нелегко. Некоторые даже писали отказные рапорты.

«Люди устали. Люди хотят жить мирно», — подытожил военнопленный.