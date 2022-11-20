Спецоперация 20 ноября 2022, 20:28 «Мы делаем правильное дело». Российских военных на передовой наградили за мужество Минобороны России нагладило военнослужащие ракетных и артиллерийских подразделений ЗВО

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Отличившимся в ходе спецоперации военнослужащим ракетных и артиллерийских подразделений ЗВО вручили на передовой государственные награды и медали. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

«Мы делаем правильное дело. Мы правы, а сила в правде», — заявил один из награжденных военнослужащих.

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Участникам СВО вручили орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медаль Суворова, медали Жукова, «За боевые отличия» и медаль «За воинскую доблесть» I степени. Все награжденные проявили героические качества и отличную боевую подготовку, а также продемонстрировали умение управлять вверенными подразделениями и техникой. Командование поблагодарило военнослужащих за самоотверженность и личный вклад в общее дело.

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