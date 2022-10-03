Эксклюзив 03 октября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber «Мы давали клятву». Добровольно пришедший в военкомат Подмосковья — о своем решении Житель Подмосковья добровольно пришел в военкомат из-за клятвы Родине

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Добровольно пришедший в военкомат Подмосковья житель региона готов пополнить ряды добровольцев в ходе спецоперации. Ранее он проходил срочную службу в армии и давал клятву Родине. Об этом он заявил «360».

Житель Подмосковья сам решил прийти в военкомат и стать добровольцем. Ранее он проходил срочную службу в ВС РФ.

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«Я должен. Я здесь живу, там мои друзья и родственники. Да и просто — проходили срочную военную службу по контракту. Это наш долг, мы давали присягу, а это — клятва», — отметил он.

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Россиянин уволился из регулярной армии в 2021 году. В ВС РФ он был и командиром отделения, и взводом командовал, и телеграфистом. Также житель Подмосковья дал совет тем мужчинам, которые не могут решить, присоединяться ли им к добровольцам.

«Сомнения приходят и уходят, если ты уверен, то иди. Если нет — зачем оно надо? Все приходит с возрастом. Мы свой выбор сделали и не стали прятаться», — добавил он.

Другой мобилизованный, получивший повестку, придерживается подобного мнения.

«Лучше мы пойдем, чем они к нам. Мало нас призвали, надо больше. Вы понимаете, что такое на тысячу километров фронта 300 тысяч человек? Это ничего», — отметил он.

Ранее другой житель Подмосковья, получивший повестку, заявил о намерении бороться за мирное небо над головой ради своих близких.

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