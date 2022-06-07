МВД Запорожской области объяснило, почему Киев не пускает жителей на освобожденные Россией территории

Киевский режим не отпускает людей на освобожденные территории. Такое заявление сделал заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Выпускать людей с территории, контролируемой киевским режимом на освобожденной территории, киевскому режиму невыгодно. Потому что сразу же становится людям понятна та ложь, которой пичкает людей украинская пропаганда. На освобожденных территориях есть, конечно, свои проблемы <…>, но тут никто никого не убивает и не насилует», — сказал Селиванов. Его слова привел РЕН ТВ.

Ситуация на освобожденных территориях, как отметил замначальника ГУ МВД по Запорожской области, часто более «дружелюбна к простому человеку», чем на украинских территориях. Это происходит даже несмотря на боевые действия.

Как отметил Селиванов, в частности, цена на топливо на освобожденной части Запорожья и в самой части Запорожья, которая находится под властью Киевского режима, разнится в разы. Он также заметил, что мужчины призывного возраста, которые выезжают на освобожденные территории, спасаются так от призыва в ряды украинских военных формирований.

По этим причинам, по мнению Селиванова, Киевский режим затруднял, и дальше будет затруднять выезд частного автотранспорта мирных жителей на освобожденные территории, параллельно обвиняя в этом Россию.