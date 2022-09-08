Запад уличили в снабжении террористов через ВСУ | 360°

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Запад уличили в снабжении террористов через ВСУ

Глава МВД Колокольцев заявил, что предназначавшееся Украине оружие попадает террористам

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Поставляемое Украине западное оружие часто попадает в руки преступников и террористов через черный рынок. Такое заявление сделал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Его слова процитировало РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«Огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой черный рынок, а оттуда — в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах», — передала она.

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Также Колокольцев заявил, что западные страны являются бенефициарами украинского кризиса. По его словам, обстановка в регионе накаляется. Он связал это с санкционным давлением и культивированием русофобии. Колокольцев отметил рост ненависти к россиянам на пространстве СНГ.

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Кроме того, глава МВД обвинил Запад в стремлении разрушить стабильную политическую и экономическую ситуацию в мире. По его словам, реализация подобных планов угрожает общественному порядку и безопасности.

Сам факт увеличения объема поставок западного оружия Украине и последующая контрабанда боеприпасов Колокольцев назвал одним из дестабилизирующих факторов в среднесрочной перспективе.

ВСУ

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