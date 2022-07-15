МВД задержало готовившего теракт жителя Мелитополя

В Мелитополе схватили жителя Приазовского района, который готовил теракт. У него изъяли самодельное взрывное устройство, два автомата Калашникова, пулемет, пистолет Макарова и другое оружие, сообщило МВД Запорожской области.

«Сотрудники группы быстрого реагирования УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается», — объявили правоохранители.

ГУ МВД Запорожской области

Во время обысков у него дома нашли два автомата Калашникова, ручной пулемет, пистолет Макарова, две гранаты РГД-5, три ручные гранаты Ф-1, самодельное взрывное устройство. Полицейские передали все изъятое в экспертно-криминалистический центр. Мужчину арестовали и допросили.