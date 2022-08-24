МВД России пообещало по миллиону рублей за помощь в задержании двух командиров нацбатов Украины

МВД России готово заплатить по миллиону рублей за помощь в задержании двух командиров украинских нацбатальонов — Константина Немичева и Сергея Величко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Командиров обвиняют в пытках и жестоких убийствах российских военнослужащих. Обвинения предъявлены по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего». Фигурантов дела объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали.

«Руководством МВД РФ принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона. <…> В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере одного миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее замглавы Минобороны Александр Фомин отметил, что 81% российских военных, попавших в плен на Украине, подвергаются избиениям, 55% вынуждены сниматься в пропагандистских видео. Почти половине отказывают в медпомощи, 79% не могут связаться с родственниками. Многих плохо кормят. Об этом написали «Известия».