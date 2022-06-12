МВД по Запорожской области назвало взрыв в Бердянске терактом

Теракт произошел в запорожском городе Бердянске. Жители некоторых районов остались без электричества из-за подрыва подстанции. Об этом сообщил замглавы регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

«В Бердянске произошел теракт», — сказал Селиванов в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что теракты в Запорожской области направлены на мирное население. По его словам, при взрыве в Беряднске никто не пострадал.

Утром 12 июня администрация Бердянска сообщила о пожаре на трансформаторной подстанции. В результате возгорания часть жителей города осталась без света. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в соцсети о теракте, но позже изменил публикацию.

Еще один теракт произошел в Мелитополе. Там сдетонировало взрывное устройство, брошенное в мусорный бак у здания местного управления МВД. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Согласно уточненной информации, в результате теракта пострадали четыре человека. Власти города объявили об усилении мер безопасности.