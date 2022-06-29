МВД ЛНР сообщило о группе и 20 американских наемников в Лисичанске

На юге Лисичанска действует группа из 20 американских наемников. Об этом ТАСС сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

О передвижении группы стало известно из сводки, полученной по радиоперехвату от разведки. Американские наемники передвигаются на пикапах.

«На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты — прим. ред.), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотного летательного аппарата — прим. ред.). Наши разведчики выслеживают их», — пояснил Киселев.

Он добавил, что силы ЛНР и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска.

Около 12 наемников разных национальностей ранее уже задержали под Лисичанском при попытке бежать из окруженного города. Они принимали участие в боях в Северонецке и Рубежном. По словам Киселева, наемники, воюющие на стороне ВСУ, не получаю в Луганской Народной Республике статус военнопленных.