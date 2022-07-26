МВД ЛНР сообщило о 30 тысячах бойцов ВСУ в районе Славянска, Краматорска и Константиновки

Украинские военные сконцентрировались в районе Славянска, Краматорска и Константиновки, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев. По его словам, их численность превышает 30 тысяч человек, не считая иностранных наемников.

«Предварительно я могу сказать, что концентрация в районе Славянска, Краматорска, Константиновки — порядка 30 тысяч точно будет, если не больше», — рассказал Киселев в эфире Первого канала.

Он добавил, что цифра может быть в разы больше, если учитывать присутствующих там иностранных наемников, сообщил ТАСС.

Российские военные уничтожили около 40 наемников в результате удара по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в Донецкой Народной Республике. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, большинство «солдат удачи» — поляки.