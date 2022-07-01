МВД ЛНР: 300 тысяч жителей республики стали гражданами России

Порядка 300 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта. Об этом сообщили представители МВД республики. Их слова процитировал ТАСС.

«В ЛНР с 2019 года российские паспорта получили порядка 300 тысяч жителей», — сообщили сотрудники ведомства.

Ранее они сообщили, что 1 июля в Луганске открылся первый в регионе пункт выдачи российских паспортов. По словам представителей МВД ЛНР, они планируют запуск еще нескольких.

Заместитель главы ведомства Михаил Параскеев отметил, что сотрудники российского Министерства внутренних дел помогали с открытием пункта выдачи паспортов РФ. Об этом он сообщил на открытии локации.

Желающих получить документы примут в Луганске, на улице Шевченко, дом 18а.

Всего с апреля 2019 года гражданство России получили свыше 800 тысяч жителей Донбасса. Об этом сообщили представители МВД РФ. По их словам, отказ получил только 1% просителей из ДНР и ЛНР за все время выдачи российских паспортов жителям этих республик.