12 марта 2023, 07:24
Мужество и отвага. Награждение военнослужащих ЗВО на передовой попало на видео
Минобороны России опубликовало кадры награждения отличившихся военнослужащих ЗВО
Минобороны России опубликовало видео награждения военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа, отличившихся во время спецоперации. Бойцы проявили мужество, отвагу и самоотверженность.
Торжественная церемония прошла прямо на передовой. К местам боевой работы военнослужащих доставили оржена и медали. Мотострелки, танкисты, разведчики получили от командующего общевойсковой армией ЗВО ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский Крест IV степени» и медаль Суворова.
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«Командиры подразделений, которым были вручены государственные награды, личным примером смогли грамотно организовать оборону и отбить атаку противника в одном из районов в зоне проведения СВО», — добавила пресс-служба оборонного ведомства.
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Командующий общевойсковой армией поблагодарил военнослужащих за вклад в общее дело и самоотверженную службу. Он пожелал героям и крепкого здоровья и успехов в дальнейшей службе.
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