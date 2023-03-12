Спецоперация 12 марта 2023, 07:24 Мужество и отвага. Награждение военнослужащих ЗВО на передовой попало на видео Минобороны России опубликовало кадры награждения отличившихся военнослужащих ЗВО

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Минобороны России опубликовало видео награждения военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа, отличившихся во время спецоперации. Бойцы проявили мужество, отвагу и самоотверженность.

Торжественная церемония прошла прямо на передовой. К местам боевой работы военнослужащих доставили оржена и медали. Мотострелки, танкисты, разведчики получили от командующего общевойсковой армией ЗВО ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский Крест IV степени» и медаль Суворова.

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«Командиры подразделений, которым были вручены государственные награды, личным примером смогли грамотно организовать оборону и отбить атаку противника в одном из районов в зоне проведения СВО», — добавила пресс-служба оборонного ведомства.

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Командующий общевойсковой армией поблагодарил военнослужащих за вклад в общее дело и самоотверженную службу. Он пожелал героям и крепкого здоровья и успехов в дальнейшей службе.