Спецоперация 07 марта 2023, 07:53 Мужество и хладнокровие. Работа мобильных групп ВДВ России на спецоперации попала на видео Минобороны показало на видео работу мобильных групп российских десантников

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Минобороны России показало на видео работу мобильных групп российских десантников. О задачах и боевом духе военнослужащих рассказал командир разведроты.

Подразделение ведет разведку переднего края противника, выявляет его огневые средства, огневые точки, места нахождения и дислокации артиллерии, средств ПВО, что помогает корректировать огонь артиллерии и авиации.

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«Сейчас выполняли задачу по уничтожению выявленного ранее наблюдательного поста противника из противотанкового управляемого ракетного комплекса. Также нанесено поражение из автоматического станкового гранатомета по цели, находящемся на некотором расстоянии от переднего края», — поделился командир в кадре.

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Экипажи мобильных групп Воздушно-десантных войск, действующих на армейских мотовездеходах АМ-1, оперативно выдвинулись в нужный район для разведки и уничтожения целей. Пехоту ВСУ удалось обнаружить с помощью квадрокоптера. Ее принялись уничтожать из установленного на квадроцикле гранатомета АГС-17 «Пламя». Одновременно другой расчет двумя пусками ракет из противотанкового комплекса «Фагот» поразил укрепленный блиндаж противника, а выполнив задачу, исчез так же быстро, как появился.

Десантники работают дерзко, подбираясь к позициям ВСУ почти вплотную. Для этого нужны хладнокровие, мужество и профессионализм.

«Боевой дух личного состава высокий, в основном у меня в подразделении те, кто сражается не первый месяц, некоторые — с первого дня спецоперации. Вся романтика юношества отпала, сейчас присутствуют только холодный расчет и желание быстро и качественно выполнить поставленную задачу», — отметил командир разведроты.