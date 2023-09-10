Спецоперация 10 сентября 2023, 17:49 Мужчина получил ранение во время обстрела Макеевки ТАСС: в Макеевке мужчину ранило при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Мужчина получил ранение во время обстрела Макеевки украинскими боевиками. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах ДНР.

«В Червоногвардейском районе Макеевки в результате обстрела ранен мужчина 1962 года рождения», — отметил собеседник агентства.

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По предварительным данным, украинские боевики вели обстрел из тяжелой артиллерии.

Ранее ВСУ ударили по оживленному рынку в городе Константиновке в Донецкой Народной Республике, начался пожар. По словам очевидцев, ракету запустили с украинского самолета.

Еще два человека погибли и еще восемь пострадали при обстреле поселка Мироновский. Снаряды попали в несколько зданий на трех улицах, в том числе в школу.