Мужчина погиб в результате удара ВСУ по Энергодару

Днем 14 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Энергодара, сообщили «Известия». В результате атаки погиб местный житель.

Снаряд упал рядом со школой и детским садом. В тот момент там прогуливался местный житель с собакой. От удара мужчина погиб.

На месте происшествия образовалась большая воронка, загорелось дерево. По словам корреспондента издания Мери Бадунц, пожар уже потушили. Очевидцы обнаружили на обломках снаряда иностранную маркировку.

Позже украинские военные нанесли еще один удар по городу. Он пришелся на поле рядом с атомной электростанцией и ТЭЦ. После прилета снаряда на месте происшествия загорелась трава.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Украины прекратить обстрелы территории Запорожской АЭС. По его словам, украинское руководство должно гарантировать безопасность участников миссии МАГАТЭ для их визита на станцию. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что ВСУ используют для обстрелов западные ракеты.