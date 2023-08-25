Спецоперация 25 августа 2023, 09:02 Мужчина и женщина получили ранения при обстреле села Скельки в Запорожской области Два человека попали в больницу после обстрела ВСУ Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Васильевский район Запорожской области. Снаряд попал в частный дом, двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В 20:50 по московскому времени 24 августа боевики киевского режима обстреляли село Скельки Васильевского района», — рассказали журналистам.

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По предварительным данным, пострадали 49-летняя женщина и 46-летний мужчина. Их доставили в больницу города Днепрорудное. До этого подразделения Украины открыли огонь по поселку городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области.

Украинские боевики также не прекращают обстреливать Донецк. Накануне за час по городу выпустили 34 снаряда и 10 ракет. В Киевском районе на улице Сенявина снаряд попал в один из домов, здание было полностью разрушено, ранения получила пенсионерка. Из-за опасности в Донецке приостановили движение общественного транспорта.