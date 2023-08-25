25 августа 2023, 09:02
Мужчина и женщина получили ранения при обстреле села Скельки в Запорожской области
Два человека попали в больницу после обстрела ВСУ Запорожской области
Вооруженные силы Украины обстреляли Васильевский район Запорожской области. Снаряд попал в частный дом, двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«В 20:50 по московскому времени 24 августа боевики киевского режима обстреляли село Скельки Васильевского района», — рассказали журналистам.
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По предварительным данным, пострадали 49-летняя женщина и 46-летний мужчина. Их доставили в больницу города Днепрорудное. До этого подразделения Украины открыли огонь по поселку городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области.
Украинские боевики также не прекращают обстреливать Донецк. Накануне за час по городу выпустили 34 снаряда и 10 ракет. В Киевском районе на улице Сенявина снаряд попал в один из домов, здание было полностью разрушено, ранения получила пенсионерка. Из-за опасности в Донецке приостановили движение общественного транспорта.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская область
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