Мужчина и пожилая женщина пострадали при обстрелах Первомайска со стороны ВСУ

При обстрелах населенного пункта Первомайск 18 мая пострадали 44-летний мужчина и 71-летняя женщина. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекрашения огня.

За сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела Первомайска — в 09:55 и 16:40. Применялись артиллерийские орудия калибром 152 и 122 миллиметра. Всего выпущено девять снарядов. Четыре жилых дома оказались повреждены.

Накануне Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки в плен сдались семь украинских бойцов, еще 10 человек из личного состава были ликвидированы.

В городе Рубежное ЛНР появился госпиталь для местных жителей, где проводят как операции, так и терапевтический прием, лечат и военных, и мирных жителей. Все врачи — волонтеры из России. Госпитали открыли военные из Чечни. В этом была острая необходимость: местная больница оказалась разбита во время боев, медпункты разграбили, перестала работать даже служба скорой помощи.