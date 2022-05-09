Премьер Украины исключил снятие запрета на выезд мужчин за границу

Разрешение на выезд мужчин за границу с Украины зависит от позиции военных. Пока снимать введенное ограничение не планируют. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «РБК — Украина».

Он напомнил, что на Украине введен режим военного положения, на время которого всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу.

«Во время военного положения это не планируется. Здесь действительно военные принимают решения, но я считаю, что все мужчины должны быть на Украине», — сказал глава правительства.

Указом президента Украины Владимира Зеленского режим военного положения продлен до 25 мая. Ограничения на выезд за границу не касаются мужчин, признанных негодными к военной службе, отцов-одиночек и многодетных отцов, а также воспитывающих детей-инвалидов или ухаживающих за престарелыми родителями.