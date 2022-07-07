Мультиплексы с российскими каналами установят в Харьковской области

Жители Харьковской области смогут смотреть основные российские каналы. Для этого в регионе установят три мультиплекса, заявил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Устанавливается три мультиплекса, а это — все основные каналы Российской Федерации: „Россия 1“, „Россия 24“, Первый канал, НТВ, РЕН ТВ, „Мир“ и многие другие», — сказал Ганчев в разговоре с РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас в регионе налаживают как телевещание, так и работу радио. Еще в области планируют привлечь российских операторов, чтобы настроить мобильную связь. Для этого хотят использовать вышки, которые работали с украинскими операторами связи.

Ранее глава военно-гражданской администрации сообщил, что Харьковская область стремиться стать частью России. По его словам, нормативно-правовая база, экономика и сами жители региона начали перестраиваться на интеграцию.

При этом пока в области сохраняется напряженная обстановка. Российские военные освободили от украинских националистов только 20% территории.