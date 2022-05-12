«Мста-С» нужна для уничтожения скопления сил ВСУ

Гаубицы «Мста-С» были в наличии в российской армии и в начале спецоперации. Однако их начали использовать сейчас для уничтожения скопления сил ВСУ. Об этом в беседе с «360» заявил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

Об использовании «Мсты-С» российскими военными

Гаубицы «Мста» были в наличии у армии, просто их особо не применяли, а сейчас мы уничтожаем скопление ВСУ, вот здесь они действенны. Потому что разлет осколков большой, поражающий фактор больше, чем у малых калибров. Так что мы стали применять их. Мы не стреляем по населенным пунктам из этого оружия. Какие-то военные базы, точки скопления, которые мы обнаруживаем с воздуха, из космоса, — мы по ним открываем огонь. Это говорит о том, что интенсивность увеличилась этих действий.

Они (украинцы — прим. ред.) тоже его применяют. Но дело в том, что у них закончились боеприпасы для такого калибра. Поэтому американцы им кинули 150-миллиметровые свои гаубицы, чтобы восполнить их недостаток. 40-70 гаубиц положение не изменит — мы уничтожаем эту технику. Запасов нет, мы взяли этот склад огромный под Балаклеей, где было самое большое количество этих снарядов, сразу у них возник недостаток. Поэтому они попробовали, подумали, что они где-то могут взять такой же склад в Приднестровье, где именно эти калибры Алексей Борзенко.

Сейчас идет позиционная война, без каких-либо крутых наступлений, без танковых прорывов — ничего этого нет. Донецкие, луганские потихонечку освобождают свою территорию, прорываются на 100 метров, на 300 метров, но идет уничтожение ВСУ при помощи тяжелых калибров. Это «Ураган», «Акация» и «Мста-С» 152 миллиметра. Они очень эффективны.

История использования гаубицы в России

Гаубицы «Мста» использовали в Чечне, это старые системы. После штурма Кенигсберга во время Великой Отечественной войны серьезно встал вопрос о крупных калибрах. Поэтому СССР сделал снаряд 152 миллиметра, это калибр, который у нас держится до сих пор. Этим калибром стреляет «Акация», другая самоходка, стреляет «Мста-С». Это все очень крупные калибры, они дают сильное поражение. Они не только бронебойные — если он попадает в танк, то там от него ничего не остается.

Все современное оружие, как правило, действует в пределах 40 километров, если это не ракета «Точка-У», которая больше 100. Чем тяжелее снаряд, тем ближе он падает. Вообще, 152 миллиметра — это страшный калибр. Выше начинаются уже минометы тяжелые. Есть еще 203 миллиметра и 240 миллиметров, есть специальные бетонобойные боеприпасы.

Ранее Минобороны РФ показало, как российские военные используют гаубицы «Мста-С» в ходе спецоперации на Украине.