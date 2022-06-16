«Может, они в заложниках». Житель Северодонецка потерял связь с семьей, оставшейся на «Азоте»

Житель Северодонецка Юрий Федуркин рассказал РИА «Новости», что месяц назад разлучился с родителями и братом, которые находятся в бомбоубежище на химкомбинате «Азот», и с тех пор ничего не знает об их судьбе. В ожидании весточки от родных мужчина вынужден оставаться в городе, из которого продолжают эвакуировать мирных жителей.

Семья находилась в бомбоубежище вместе, но Юрий периодически приносил родным продукты — выходил в магазин или за гуманитарной помощью. После одной из таких вылазок он не смог попасть обратно из-за начала боевых действий между силами ЛНР и украинскими боевиками. Юрию пришлось вернуться домой и остаться там. С тех пор у него не было возможности пообщаться с родителями и братом. Продолжающиеся обстрелы делают невозможным как возвращение Юрия на территорию завода, так и, как он предполагает, выход его родственников «в город».

«Связь никакая не работает, и оттуда (из „Азота“ — прим. ред.) никто не выходит. Что с ними сейчас — у меня никакой информации. Может быть, их в заложниках держат», — отметил Федуркин.

Он надеется на открытие гуманитарного коридора, а пока день за днем приходит к зданию комендатуры Северодонецка в надежде, что туда доставят обитателей бомбоубежища.