Спецоперация 08 декабря 2022, 13:18 «Может, и завтра». Кремль оценил вероятные сроки завершения спецоперации Пресс-секретарь Песков: украинский конфликт может закончиться завтра по желанию Зеленского РИА «Новости»

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Длительность конфликта на Украине полностью зависит от политической воли киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предположил, что конфликт завершится в 2023 году.

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«Вся ситуация может закончиться и завтра при желании Зеленского. Он знает, когда все может прекратиться», — сказал Песков.

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По его словам, денацификация и демилитаризация Украины остаются главными целями российских войск на Украине.

«Россия обязательно выполнит поставленные задачи на Украине, добьется их», — подчеркнул помощник Владимира Путина.

Песков заявил, что в Кремле не идут разговоры о присоединении новых территорий к России.

«На этот счет заявлений не было. Но работы предстоит действительно очень много», — заключил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин заявлял, что долгое время западные страны намеренно игнорировали законные интересы Донбасса, проявляя скрытую русофобию.