08 декабря 2022, 13:18
«Может, и завтра». Кремль оценил вероятные сроки завершения спецоперации
Пресс-секретарь Песков: украинский конфликт может закончиться завтра по желанию Зеленского
Длительность конфликта на Украине полностью зависит от политической воли киевских властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предположил, что конфликт завершится в 2023 году.
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«Вся ситуация может закончиться и завтра при желании Зеленского. Он знает, когда все может прекратиться», — сказал Песков.
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По его словам, денацификация и демилитаризация Украины остаются главными целями российских войск на Украине.
«Россия обязательно выполнит поставленные задачи на Украине, добьется их», — подчеркнул помощник Владимира Путина.
Песков заявил, что в Кремле не идут разговоры о присоединении новых территорий к России.
«На этот счет заявлений не было. Но работы предстоит действительно очень много», — заключил пресс-секретарь президента.
Владимир Путин заявлял, что долгое время западные страны намеренно игнорировали законные интересы Донбасса, проявляя скрытую русофобию.
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
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