«Может быть, вернемся на Запорожскую станцию». Гендиректор МАГАТЭ — о новой поездке в Энергодар | 360°

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«Может быть, вернемся на Запорожскую станцию». Гендиректор МАГАТЭ — о новой поездке в Энергодар

Гендиректор МАГАТЭ Гросси допустил проведение новой инспекции на Запорожской АЭС

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут опять посетить Запорожскую АЭС. Гендиректор Рафаэль Гросси допустил возможность новой поездки в Энергодар. Информацию об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас я еду в Киев. Может быть, мы вернемся на Запорожскую станцию снова», — сказал он журналистам в Армении.

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Рафаэль Гросси приехал на Армянскую АЭС. На этой неделе он отправится в Киев, а затем в Москву для продолжения переговоров по созданию вокруг станции зоны ядерной безопасности и защиты.

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Миссия МАГАТЭ приезжала на Запорожскую АЭС в начале сентября. По итогам осмотра агентство выпустило отчет, сообщило об угрозе безопасности, а также призвало прекратить обстрелы и создать защитную зону.

Несмотря на это, Вооруженные силы Украины продолжили нападать на станцию. Они повредили систему охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство, высоковольтную линию электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков.

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