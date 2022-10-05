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Подмосковье
05 октября 2022, 12:03
Еще 25 километров дорог отремонтировали в Мытищах
Спецоперация
05 октября 2022, 11:55
«Может быть, вернемся на Запорожскую станцию». Гендиректор МАГАТЭ — о новой поездке в Энергодар
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Мир
05 октября 2022, 11:36
Боррель заявил о возможном согласовании Советом ЕС новых санкций против РФ 5 октября
Подмосковье
05 октября 2022, 11:35
Фестиваль о бережном отношении к электричеству прошел для школьников в Щелкове
Эксклюзив
05 октября 2022, 11:34
Замена «Мира» на TROY не станет панацеей для россиян
Эксклюзив
05 октября 2022, 11:29
«Никто на них и не рассчитывал». Запрет Байдена предоставлять России доллары ни на что не повлияет
Спецоперация
05 октября 2022, 11:25
Пушилин пообещал освободить Красный Лиман
Здоровье
05 октября 2022, 11:21
Россиянам посоветовали не замораживать зелень и травы
Спецоперация
05 октября 2022, 11:18
Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области