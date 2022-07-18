«Мозг» пусковой установки «Искандер» показали на видео

Панель управления одной из ключевых боевых технологий Вооруженных сил России — ОТРК «Искандер» — показали на видео. Эта пусковая установка предназначена для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. О ее «мозгах» рассказал начальник расчета Николай. Ролик опубликовали в Теlеgrаm-канале «Звезда».

Расчет за время спецоперации совершил несколько пусков баллистических и крылатых ракет. Все разы комплекс сработал успешно, ударяя по критически важным объектам. Николай рассказал, что преимущество «Искандера» в том, что его ракета низко летит, а системы ПВО не могут ее сбить. По словам начальника расчета, снаряд пускают так точно, что он может залететь в открытое окно.

На видео продемонстрирован пуск одной ракеты «Искандера». Его целью был подземный бункер ВСУ с бетонными стенами и потолком толщиной полтора метра. Удар пришелся прямо в цель.

«Искандер» считается одним из самых опасных видов вооружения России и играет ключевую роль в концепции Вооруженных сил, которая на Западе называется «зона запрета доступа». Суть ее в том, что войска НАТО не могут находиться или передвигаться в радиусе действия этой системы без получения фатального ущерба.