Спецоперация 13 марта 2023, 10:12 Мотострелковые подразделения начали наступление в зоне СВО Минобороны России заявило о наступлении мотострелковых подразделений в зоне спецоперации РИА «Новости»

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ВС России ведут наступление в зоне спецоперации при поддержке реактивной артиллерии Центрального военного округа. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передал «Интерфакс».

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 „Град“ Центрального военного округа поддерживают наступление мотострелковых соединений», — уточнили в военном ведомстве.

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В министерстве обратили внимание, что мотострелковые подразделения наносят удары по укрепрайонам, технике и солдатам ВСУ. Военная разведка и операторы беспилотников находят противника и оперативно передают данные о его расположении расчетам гранатометчиков.

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Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы мотострелковых подразделений в зоне СВО. Бойцы ведут огонь из боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия.

В начале марта российские войска отбили попытку контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении.