Российские войска продолжают продвигаться на юге Украины. Основные цели — Николаев, Одесса, Харьков и Днепр. Пока союзные силы не торопятся брать их штурмом из-за мирных жителей и нежелания России оставлять после себя руины.

Будет ли штурм Одессы

Одним из ключевых этапов спецоперации на Украине сегодня называют освобождение Николаевской области, а за ней и Одессы. Но пока союзные войска России, ЛНР и ДНР не торопятся брать территории штурмом, хотя, по мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, могли бы сделать это за несколько дней.

Взять город в лоб проблем никаких нет, много ума для этого не надо — скопировать американцев в Ираке. У нас бомб достаточно, чтобы любой украинский город превратить в руины, но мы сознательно не идем на это Владимир Орлов эксперт Центра военно-политической журналистики.

Военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад согласился, что штурм — самый простой способ, однако он повлечет большие людские потери с обеих сторон и разрушение гражданской инфраструктуры. Всего этого Россия пытается избежать.

«Берлинский вариант — штурм — самый нелепый и глупый, потому что погибнет множество наших солдат, погибнут русские люди, жители Одессы, Николаева, а там большинство русских. Наконец, какие-то культурные ценности будут уничтожены», — подчеркнул собеседник «360».

Баррикады в Одессе начали строить еще в марте, так что штурмовать город сейчас нецелесообразно, отметил Орлов. В условиях больших городов, где украинские боевики могут использовать инфраструктуру как долговременные огневые и оборонительные сооружения, должна применяться другая тактика.

«Нужно применять более выжидательную тактику, лишать ВСУ боеприпасов в этих регионах, изматывать их постоянными предложениями сдаться. То есть это ведение активной информационно-психологической борьбы, в том числе чтобы минимизировать повреждения гражданской инфраструктуры, где проживают мирные жители», — сказал эксперт.

Что, если не штурм?

Александр Широкорад считает, что самым подходящим методом наступления на юге Украины сейчас было бы нанесение быстрого удара, чтобы блокировать части ВСУ и уничтожить их. Это деморализует противника и вселит уверенность в жителей городов, которые ждут прихода российских военных.

«То есть под Николаевом уничтожить части ВСУ, остальные просто испугаются — они тоже хотят жить», — заметил историк.

Орлов добавил, что оптимальный вариант — отрезать территории юга Украины от основной части и зачищать «по кусочкам».

«То есть отсечь их от основной территории Украины, выйти на границу с Приднестровьем где-нибудь севернее Николаева и Одессы, уже после этого решать вопрос с этими территориями», — сказал он.

Другой сценарий, по мнению Широкорада, представляет собой блокаду городов, где обосновались украинские части. В случае с Одессой и Николаевом отрезать города от воды, провизии и электричества несложно, а для мирных жителей Россия должна организовать гуманитарные коридоры, объяснил он.

В каких-то районах можно сделать так, как сделали в „Азовстали“. Попросту говоря, если промзону превратят в крепость — ее нужно бомбить самой тяжелой артиллерией. Например, если они попытаются сделать крепость из Николаевских верфей, они вне города. <…> Согнать туда людей не получится. Вряд ли кто-то, помня „Азовсталь“, туда пойдет. Тогда там можно использовать даже торпеды, которые ударят по причалам завода Александр Широкорад.

Мосты — ключ к победе

Есть еще один вариант, при котором Россия может завершить спецоперацию полным разгромом Украины «в два счета», заявил Широкорад. Так, ключ к быстрой и бескровной победе — мосты через Днепр и плотина Киевской ГЭС.

Если уничтожить мосты, вся Украина посыплется, она будет разбита на две половинки. НАТО может поставлять сколько угодно самоходных установок, HIMARS и так далее — их нельзя будет доставить на линии фронта. Только авиацией, которую собьют над левобережьем Александр Широкорад.

Плотина «дышит на ладан» еще с 2010-х, так как киевские власти не занимались развитием и поддержанием подобной инфраструктуры с самого распада Советского Союза, добавил эксперт. Поэтому и восстановить они ничего не смогут. Тогда Одесса и Николаев «падут, как яблоки», то же самое — с Харьковом, подытожил собеседник «360».