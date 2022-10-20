Мост в Энергодаре восстановили после обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 09:21 Мост в Энергодаре восстановили после обстрела ВСУ Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о восстановлении моста в Энергодаре РИА «Новости»

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Поврежденный обстрелом Вооруженных сил Украины мост в Энергодар восстановлен. На нем уже запустили движение автотранспорта. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Восстановительные работы были завершены в кратчайшие сроки. Ремонтные работы заняли всего три часа», — рассказал он.

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На переправе заменили разбитые плиты перекрытий. Рогов добавил, что власти приняли решение расширить и укрепить резервные въезды в Энергодар, чтобы ВСУ не могли парализовать снабжение города.

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Он добавил, что украинцы целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру города, чтобы нарушить его жизнедеятельность. Кроме моста, также повреждена подстанция «Луч».

В ночь с 18 на 19 октября ВСУ нанесли удар по зданию администрации Энергодара. Бойцы ВСУ использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. Верхние этажи здания практически превратились в руины.