Спецоперация 05 мая 2023, 16:25 Мост на дороге из Часова Яра в Артемовск взорвали — СМИ РВ: в Часовом Яре на ведущей в Артемовск дороге взорвали мост

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Украинские военные лишились важнейшего моста, расположенного на идущей в Артемовск дороге, сообщило издание «Русская весна». Находившийся у Часова Яра объект взорвали в начале мая.

Журналисты сообщили, что мост взорвали на так называемой «дороге жизни ВСУ», ведущей из Часова Яра в Артемовск. Он соединял берега канала Северский Донец — Донбасс, был одним из немногих путей на Артемовск. Теперь украинские военные оказались отрезаны от города.

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За сутки российские военные уничтожили на территории ДНР два склада с украинскими боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что позиции ВСУ поразили в районах городов Авдеевки и Краматорска. По информации оборонного ведомства, штурмовые бригады продолжают продвижение в Артемовске. На флангах их поддерживают десантники.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщал, что основные бои идут в западной части города. Днем ранее ВС России взяли под контроль еще два квартала Артемовска. По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ВСУ контролируют чуть больше двух квадратных километров населенного пункта.