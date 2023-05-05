05 мая 2023, 16:25
Мост на дороге из Часова Яра в Артемовск взорвали — СМИ
РВ: в Часовом Яре на ведущей в Артемовск дороге взорвали мост
Украинские военные лишились важнейшего моста, расположенного на идущей в Артемовск дороге, сообщило издание «Русская весна». Находившийся у Часова Яра объект взорвали в начале мая.
Журналисты сообщили, что мост взорвали на так называемой «дороге жизни ВСУ», ведущей из Часова Яра в Артемовск. Он соединял берега канала Северский Донец — Донбасс, был одним из немногих путей на Артемовск. Теперь украинские военные оказались отрезаны от города.
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За сутки российские военные уничтожили на территории ДНР два склада с украинскими боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что позиции ВСУ поразили в районах городов Авдеевки и Краматорска. По информации оборонного ведомства, штурмовые бригады продолжают продвижение в Артемовске. На флангах их поддерживают десантники.
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщал, что основные бои идут в западной части города. Днем ранее ВС России взяли под контроль еще два квартала Артемовска. По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ВСУ контролируют чуть больше двух квадратных километров населенного пункта.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Часов Яр
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