«Мособлгаз» привез гумпомощь в Донбасс. Жителям Диановки раздали продукты и сладости

Подмосковье продолжает проводить гуманитарные акции в Донбассе. Сегодня жителям села Диановка в ДНР доставили помощь от «Мособлгаза». Взрослым раздали продукты, а детям сладости и игрушки.

Огромное количество жителей Диановки выстроились в очередь у грузовика с гуманитарной помощью. Грузить пакеты с продуктами в машину и раздавать их жителям помогали генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков.

Некоторые пришли целыми семьями. Один мальчик позаботился о своей годовалой сестре, для которой взял в подарок набор игрушек из семейства мышат. А себе прихватил печенья. А одна девочка получила детскую куклу и буквально прыгала от радости. Взрослые и пожилые люди с полными пакетами продуктов в руках неспешно расходились по домам.

«Мособлгаз» активно участвует в поддержке ДНР и ЛНР. В мае тысячи сотрудников компании в День благотворительного труда перечислили свой заработок за один день в том числе для финансовой помощи жителям Донбасса. А в марте для беженцев из ЛДНР выделили квоты для бесплатного обучения по программе дополнительного профессионального образования на базе учебно-курсового комбината в Щелкове.