ДНР вскоре будет полностью освобождена от неонацистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва убеждена, что в скором времени и ДНР будет очищена союзными силами от неонацистов», — сказала Захарова.

По словам официального представителя МИД, Луганск и другие населенные пункты ЛНР находятся в большей безопасности после прихода российских военных и ухода украинских боевиков.

В ходе брифинга Захарова также напомнила, что киевский режим в «яростной ненависти продолжает терроризировать Донбасс» и хочет уничтожить как можно больше людей.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию города и вывести войска. Под контролем союзных сил уже находится около 70% территории Запорожской области, но в городе Запорожье стоит украинская армия.