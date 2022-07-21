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    21 июля 2022, 12:04

    Москва убеждена в скором очищении ДНР от неонацистов — Захарова

    Захарова заявила о скором освобождении ДНР от неонацистов

    Борис Ломакин

    ДНР вскоре будет полностью освобождена от неонацистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Москва убеждена в скором очищении ДНР от неонацистов — Захарова

    «Москва убеждена, что в скором времени и ДНР будет очищена союзными силами от неонацистов», — сказала Захарова.

    По словам официального представителя МИД, Луганск и другие населенные пункты ЛНР находятся в большей безопасности после прихода российских военных и ухода украинских боевиков.

    В ходе брифинга Захарова также напомнила, что киевский режим в «яростной ненависти продолжает терроризировать Донбасс» и хочет уничтожить как можно больше людей.

    Накануне член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти прекратить оккупацию города и вывести войска. Под контролем союзных сил уже находится около 70% территории Запорожской области, но в городе Запорожье стоит украинская армия.