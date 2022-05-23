Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском. Восстанавливать инфраструктуру городов Донбасса будут на средства из столичного бюджета, сообщил РБК со ссылкой на близкий к мэрии Москвы источник.

Точная сумма, которую город выделит на эти цели, пока не известна. Собеседник, имеющий отношение к столичному правительству, подтвердил вероятность участия Москвы в работах по восстановлению инфраструктур столиц Донецкой и Луганской народных республик.

«Помощь будет комплексная», — уточнил он.

Информации о том, как именно распределят расходы столичного и федерального бюджетов на указанные цели, нет.

В пресс-службе мэрии Москвы не стали комментировать ситуацию.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в своем Telegram-канале, что Россия уже начала помогать ЛНР восстановить инфраструктуру. В регион, по его словам, прибыла первая колонна техники из 70 машин и около 350 специалистов. Они займутся ремонтом жилья, дорог и других объектов.

«Это только первый шаг — будем активно взаимодействовать с республикой и дальше!» — написал Хуснуллин.