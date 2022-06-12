Москалькова заявила, что матери украинских военнопленных просят оставить их детей в России

Матери украинских военнопленных, которые находятся на территории России, стали просить не возвращать сыновей обратно на Украину. Такие обращения они направили уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

По словам омбудсмена, недавно она проводила в Севастополе встречу с украинскими военнопленными. Тогда большинство из них просили ее сообщить об их судьбе семьям, сотрудники аппарата уполномоченного выполнили эти просьбы, написал ТАСС.

«Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей [на Украину], потому что они считают, что [их сыновей] либо заново отправят на фронт, либо будут подвергнут репрессиям», — сообщила Москалькова.

Она уточнила, что аналогичные обращения поступили и от двух пленных.

В минувшую пятницу, 10 июня, Москалькова рассказала, что снова обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) и попросила проверить условия содержания российских моряков, задержанных на Украине.