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    09 мая 2022, 12:52

    Москалькова назвала ненормальным удержание мирных россиян на Украине

    Москалькова: переговоры по возвращению мирных граждан России с Украины не прекращаются

    Александр Блинов

    Переговорный процесс по возвращению домой мирных российских граждан с Украины продолжается. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА «Новости».

    Москалькова назвала ненормальным удержание мирных россиян на Украине

    Омбудсмен заявила, что ситуация с удержанием гражданских лиц на Украине без законных оснований является абсолютно ненормальной, передал Telegram-канал агентства.

    «Процесс идет. Переговоры не прекращаются. Они постоянно в активном состоянии», — сказала Москалькова.

    Результатом этих переговоров уже стало возвращение российских моряков с одного из гражданских судов, которое удерживалось на Украине, отметила она. Однако на Украине по-прежнему остается еще целый ряд экипажей, причем без всяких оснований. Вопреки международным нормам их отказываются отпустить домой.

    «Очень надеюсь, что наш диалог вместе с комитетом по транспорту Госдумы, вместе с МИД, с нашими военными увенчается успехом», — заявила она.

    Ранее, 7 мая, Москалькова сообщила о возвращении из украинского плена 11 российских моряков с судна «Авангард». Моряки находились в плену еще с 1 декабря 2021 года, когда корабль прибыл на ремонт в Измаильский порт.