Москалькова назвала ненормальным удержание мирных россиян на Украине

Переговорный процесс по возвращению домой мирных российских граждан с Украины продолжается. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА «Новости».

Омбудсмен заявила, что ситуация с удержанием гражданских лиц на Украине без законных оснований является абсолютно ненормальной, передал Telegram-канал агентства.

«Процесс идет. Переговоры не прекращаются. Они постоянно в активном состоянии», — сказала Москалькова.

Результатом этих переговоров уже стало возвращение российских моряков с одного из гражданских судов, которое удерживалось на Украине, отметила она. Однако на Украине по-прежнему остается еще целый ряд экипажей, причем без всяких оснований. Вопреки международным нормам их отказываются отпустить домой.

«Очень надеюсь, что наш диалог вместе с комитетом по транспорту Госдумы, вместе с МИД, с нашими военными увенчается успехом», — заявила она.

Ранее, 7 мая, Москалькова сообщила о возвращении из украинского плена 11 российских моряков с судна «Авангард». Моряки находились в плену еще с 1 декабря 2021 года, когда корабль прибыл на ремонт в Измаильский порт.