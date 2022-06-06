Москалькова сообщила Путину о положении пленных военных

Международный комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал о посещении российских пленных, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Омбудсмен подчеркнула, что из-за этого у них нет информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении военнослужащих, которые попали в плен.

«Я со своей стороны посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание», — сообщила Москалькова.

Она добавила, что провела там личный прием, а затем сообщила родственникам о состоянии. По ее словам, сейчас важно, чтобы гуманитарная составляющая по линии уполномоченных по правам человека действительно работала.

«На начало спецоперации многие гражданские лица, которые находились на Украине, оказались как бы заложниками, и им препятствовали в возвращении на родину. К нам обратилось огромное количество дальнобойщиков, моряков, людей, которые выполняли трудовые отношения», — добавила Москалькова.

По ее данным, на сегодня удалось вернуть 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырех кораблей, возвращены сотрудники предприятия Росатома.

Москалькова добавила, что уполномоченные по правам человека в регионах работают с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР в пунктах временного размещения, чтобы знать об их нуждах и проблемах.

«Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этим людьми», — уточнила омбудсмен.