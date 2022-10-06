Москалькова сообщила, что россияне жалуются омбудсменам на ошибочные повестки | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 10:42 Поделиться Telegram

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Viber Москалькова сообщила, что россияне жалуются омбудсменам на ошибочные повестки Омбудсмен Москалькова: мобилизованные россияне чаще всего жалуются на ошибочные повестки РИА «Новости»

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Обращения к омбудсменам по вопросам мобилизации в России чаще всего связаны с ошибочно присланными повестками. По каждому случаю проходит проверка и ошибки часто подтверждаются, рассказала уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова журналистам ТАСС.

«Большая часть обращений была связана с тем, что люди считали привлечение их к частичной мобилизации противоречащим указу президента и законам, которые приняты и связаны с мобилизацией. Каждое такое обращение проверялось, <…> значительная часть их подтвердилась», — отметила Москалькова.

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По ее словам, в основном это связано с объективными причинами: например, люди сами не сообщали в военкоматы о рождении детей, получении инвалидности и другую информацию, связанную с негодностью к службе.

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После того как ошибки обнаруживались, мобилизованных возвращали домой из военкомата или уже с призывного пункта.

Омбудсмен добавила, что многих «обижало» вручение повестки в ночное время или на улице.

«Большая часть у нас сознательно готова выполнить конституционный долг. Но когда по форме это преподносится так, будто человек хочет уклониться, то это, конечно, вызывает обратную реакцию», — заметила она.

Также к уполномоченным по правам человека поступали обращения, связанные с питанием и спальными местами в пунктах, куда отправляли мобилизованных.

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