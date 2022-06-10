facebook_pixel
    10 июня 2022, 20:40

    Москалькова попросила МККК проверить условия содержания удерживаемых на Украине российских моряков

    Омбудсмен Москалькова попросила МККК проверить условия содержания моряков РФ на Украине

    Дарья Бунякова

    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова снова обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК). Она попросила проверить условия содержания российских моряков, задержанных на Украине.

    Москалькова попросила МККК проверить условия содержания удерживаемых на Украине российских моряков

    «Обратилась в Международный комитет Красного Креста в целях инспекции условий нахождения в Измаиле наших граждан и оказания им всей необходимой медицинской помощи», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

    Омбудсмен также попросила украинскую сторону помочь в возвращении российских моряков. На судоремонтных заводах Измаила, напомнила Москалькова, удерживают 77 россиян. Члены экипажей девяти судов в заложниках уже четвертый месяц.

    «С каждым днем ситуация для моряков становится все более и более невыносимой. Разговаривала с капитаном одного из судов, который сообщает, что украинские власти выставили корабли на торги. Что будет дальше с людьми, неизвестно», — отметила Москалькова.

    По ее словам, среди членов экипажей есть пожилые женщины и люди, страдающие сахарным диабетом и гипертоническими болезнями.

    В апреле омбудсмен обращалась в МККК с просьбой оказать содействие в возвращении российских моряков.