Москалькова попросила МККК проверить условия содержания удерживаемых на Украине российских моряков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова снова обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК). Она попросила проверить условия содержания российских моряков, задержанных на Украине.

«Обратилась в Международный комитет Красного Креста в целях инспекции условий нахождения в Измаиле наших граждан и оказания им всей необходимой медицинской помощи», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен также попросила украинскую сторону помочь в возвращении российских моряков. На судоремонтных заводах Измаила, напомнила Москалькова, удерживают 77 россиян. Члены экипажей девяти судов в заложниках уже четвертый месяц.

«С каждым днем ситуация для моряков становится все более и более невыносимой. Разговаривала с капитаном одного из судов, который сообщает, что украинские власти выставили корабли на торги. Что будет дальше с людьми, неизвестно», — отметила Москалькова.

По ее словам, среди членов экипажей есть пожилые женщины и люди, страдающие сахарным диабетом и гипертоническими болезнями.

В апреле омбудсмен обращалась в МККК с просьбой оказать содействие в возвращении российских моряков.