Москалькова обратилась к главе МККК с просьбой организовать визит к пленным россиянам

Украина не предоставляет никакой информации о находящихся в плену военнопленных россиянах, что является нарушением Женевской конвенции 1949 года. С просьбой о помощи в организации визита или предоставлении информации о состоянии попавших в украинский плен военных к президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что МККК остается самой авторитетной организацией, контролирующей выполнение норм Женевской конвенции о военнопленных. Москалькова отметила, что именно представители Красного Креста зарегистрировали всех украинских военных, покинувших территорию завода «Азовсталь» и сдавшихся в плен.

«Это позволит МККК следить за судьбой пленных, информировать об их состоянии родственников и контролировать соблюдение в отношении них международных норм», — отметила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что сама наблюдала за ситуацией с пленными украинскими военнопленными во время посещения одной из частей Черноморского флота. По ее словам, все их права полностью защищены. Бойцы ВСУ получали питание и медицинскую помощь.

«Так обстоят дела с нашей стороны, но, к сожалению, на сегодняшний день несмотря на неоднократные обращения мы не получили никаких сведений о наших пленных. Ни мы, ни их родные не знаем: кого из российских военнослужащих, находящихся на Украине, посещали представители МККК, в каком психологическом и физическом состоянии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении их положения Женевской конвенции», — заявила Москалькова.

Она подчеркнула, что в этой связи обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о попавших в плен россиянах или помочь в организации визита.

Москалькова заявила, что рассчитывает на помощь международной организации, которая не должна забывать о взятых на себя универсальных принципах гуманизма.