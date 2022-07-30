Москалькова: 7 женщин с застрявших на Украине судов вернулись в Россию

В Россию вернулись семь женщин из удерживаемых Украиной экипажей гражданских судов. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Ранее семь женщин-поваров с указанных кораблей вернулись в Россию. Их самочувствие нормальное», — поделилась она.

По ее словам, Украина по-прежнему удерживает в Измаиле 67 моряков.

Также Москалькова рассказала о своих переговорах с капитанами ряда кораблей. По их словам, у удерживаемых моряков есть предметы первой необходимости включая воду и еду. Однако заложникам нельзя покидать корабли. За этим следят вооруженные представители силовых структур.

По словам капитанов удерживаемых кораблей, трое моряков тяжело больны.

«Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой», — сообщила Москалькова.

Также она отметила, что длительное нахождение в замкнутом пространстве крайне плохо влияет на моральное состояние заложников.