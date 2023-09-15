Спецоперация 15 сентября 2023, 04:36 Мощный взрыв услышали в Николаевской области Украины Взрыв прогремел в Николаевской области Украины, объявлена воздушная тревога Pxhere

Читать 360tv в

Мощный взрыв прогремел в Николаевской области Украины, сообщил RT со ссылкой на местные СМИ. В регионе объявили воздушную тревогу.

Никаких подробностей по взрыву не приводится. Комментариев от местных властей по этому поводу тоже пока не поступало. Как следует из данных официального ресурса для оповещения населения, сирены также включили в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Реклама

Еще сигнал тревоги раздается на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей и ЛНР.

Поздно вечером 14 сентября украинское издание «Страна» сообщило о похожем на взрыв звуке, прозвучавшем в одном из районов Киева. Никаких подробностей журналисты не сообщили. На тот момент ни в Киеве, ни в области воздушная тревога не объявлялась.

В ночь на 14 сентября взрывы раздались в подконтрольном Украине городе Запорожье. Тогда в регионе работала воздушная тревога. Однако никаких других официальных данных по поводу взрывов не поступало.