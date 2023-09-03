Спецоперация 03 сентября 2023, 03:06 Мощный взрыв раздался в Одессе «Зеркало недели»: в Одессе произошел мощный взрыв Pxhere

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Мощный взрыв произошел в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». В Одесской области объявлена воздушная тревога.

«Сообщают о мощном взрыве в Одессе», — указали авторы материала.

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Как отмечается, взрыв слышали в порту Рени, который находится в области. Комментариев по этому поводу от местных властей пока не поступало.

Также в Одесской области объявлена воздушная тревога. Как следует из данных официального ресурса для оповещения населения, сирены включены в Николаевской области, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области и ЛНР.

Взрыв в Одессе произошел в конце августа. Как сообщали жители города в местных Telegram-каналах, сильный шум слышали сразу в нескольких районах Одессы. Тогда никаких подробностей не приводилось. На момент поступления этих сообщений в регионе не объявляли воздушную тревогу.