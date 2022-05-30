Мощный взрыв произошел в центре Мелитополя

Утром 30 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв. Об этом в Telegram сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня около 07:40 в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко, дрожали окна и стены в домах», — написал он.

Рогов отметил, что после взрыва центральная часть Мелитополя оказалась в черном дыму. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Также на данный момент неизвестна причина взрыва. Однако Рогов подчеркнул, что произошедшее может быть терактом. По его словам, подобные ситуации прекратятся одновременно с завершением спецоперацией по денацификации Украины. Также Рогов сказал, что президенту этой страны Владимиру Зеленскому «ненавистна мирная жизнь в Мелитополе и на других освобожденных территориях».

«Демилитаризация и денацификация должны быть проведены до конца на всем постукраинском пространстве», — подчеркнул член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.